Ключевое изменение Хави, сделавшее «Барселону» чемпионом

Всего полтора года понадобилось Хави, чтобы впервые с 2019 года вернуть чемпионский трофей Ла Лиги на «Камп Ноу». Достижение весьма незаурядное в свете космических долгов клуба в € 1,35 млрд и жесточайшей экономии. Пару недель назад соцсети облетело видео, на котором Хави ударом правой ноги с 15 метров отправил мяч в баскетбольное кольцо на тренировочной базе клуба. Всё круто, но ветхий дырявый щит, от которого мяч отскочил в корзину, ярко иллюстрирует печальную действительность, скрывающуюся за видимым простым болельщикам лоском.

Депрессивная обстановка в клубе сильно давила на игроков и тренерский штаб. Вполне логично, что в чемпионском сезоне был момент, когда команда могла либо посыпаться, либо показать характер и проявить способность не только выживать, но и покорять высокие цели. Такой момент настал в октябре 2022 года. Сначала «Барса» не обыграла «Интер» (3:3) в Лиге чемпионов и практически попрощалась с турниром, на который делала большую ставку в сезоне. А ещё через четыре дня влетела «Реалу» (1:3) в первом «класико» сезона и отстала от соперников в Ла Лиге на три очка.

Чтобы избежать настроений «Шеф, всё пропало!», тренер в понедельник, 17 октября, учредил собрание не только команды, но и обслуживающего персонала. В своей пламенной речи Хави дал всем понять, что ничего ещё не потеряно и нужно бороться.

Осенью 2022 года состоялось судьбоносное собрание в «Барселоне»

«Все были подавлены, вылет из Лиги чемпионов сильно навредил клубу – казалось, нависшие над «Камп Ноу» тучи уже никак не разогнать. Но Хави нашёл нужные слова и зарядил команду. Он подсветил наши сильные стороны и заставил визуализировать успех», – восхитился тренером полузащитник Френки де Йонг. Уже в следующей игре каталонцы грохнули «Вильярреал» (3:0), а ещё через пару дней уничтожили «Атлетик» (4:0).

Игроки «Барселоны» в первые мгновения после выигрыша Ла Лиги Фото: David Ramos/Getty Images

В этих матчах команду окрылял не только специфический настрой – помогла и новая схема. Хави переключился на концепцию с четырьмя центральными полузащитниками. После перерыва на ЧМ схема 3-2-4-1 с вариацией 3-5-2 стала для «Барсы» планом А, который решил проблемы, выявленные на той ключевой октябрьской неделе.

«Я понял, что нам нужно больше контроля и доминирования, – признался Хави. – А также больше прессинга на чужой половине, что вынуждало действовать со сверхвысокой линией обороны. Я отдал предпочтение футболистам, которые не теряют мяч. В конце концов, именно так я вижу футбол». По данным Opta, каталонцы защищаются в среднем в 50,5 метра от владений тер Штегена – это самый высокий показатель в Ла Лиге.

Важной составляющей в осеннем преображении стала поддержка Хави руководством клуба. Тренерский пост «Барселоны» – место, на котором трудно задержаться любому специалисту, тот же Рональд Куман жаловался на отсутствие времени. Однако Хави получил гораздо больший кредит доверия по причине своего легендарного статуса в истории «Барселоны» и, что немаловажно, каталонской идентичности. Он свой, вырос и состоялся в «Барселоне», а также ассоциируется с футболом, который хотят видеть болельщики. Дерзким, агрессивным, базирующимся на владении мячом.

Имя тренера распевают в каждой игре на «Камп Ноу», особенно в самой голосистой части стадиона в нижней части трибуны «Гол Норд», и его мнение имеет особый вес. Его слова не просто слова тренера «Барселоны», они имеют более широкое и сильное влияние. Когда он говорит, он делает это с экспертным знанием контекста, характерного для Барселоны: entorno.

Хави выиграл борьбу за влияние в клубе у спортивного директора

Этот термин придумал легендарный Йохан Круифф, когда возглавил сине-гранатовых в 1988 году. Он означает колоссальное давление со стороны болельщиков, руководства клуба, спонсоров и даже региональных политиков. Хави тоже прочувствовал entorno на себе, когда в январе этого года президент Жоан Лапорта, несмотря на возражения тренера, продал в «Атлетико» Мемфиса Депая. Тогда судьба чемпионства была под огромным вопросом, и специалист стерпел, но теперь готов идти до конца после слухов о продаже классно проявившего себя защитника Андреаса Кристенсена. Каталонцы рассчитывают выручить за доставшегося им бесплатно датчанина не менее € 70 млн.

Хави даёт установку Кристенсену в матче с «Реалом» Фото: David S. Bustamante/Getty Images

«В прошлом году я лично настаивал на его переходе, участвовал в переговорах. Рад, что Андреас стал ключевым футболистом на «Камп Ноу». Очень рассчитываю на него в будущем, даже не представляю себе продажу игрока такого уровня», – отправил Хави скрытый месседж руководству «Барсы». Понять тренера можно, ведь Кристенсен сыграл большую роль в том, что «Барса» пропустила всего 13 мячей в 34 матчах Ла Лиги и в 25 встречах не позволила соперникам забить. Осталось провести всего две сухих игры, чтобы побить рекорд «Депортиво» сезона-1993/1994.

Хави весь сезон жёстко конфликтовал со спортивным директором Матеу Алемани, который пытался оставить за собой последнее слово при выборе или продаже игроков. В очередном раунде entorno победил тренер, которому удалось ветировать расставание с Дембеле и убедить Лапорту продлить контракт с французом. Хави оказался прав: Усман провёл лучший сезон на «Камп Ноу» с 2017 года, когда каталонцы выложили за него «Дортмунду» € 140 млн. Алемани же осознал величину личности тренера и летом уйдёт на более спокойную и сытую работу в «Астон Виллу».

Ещё одна огромная заслуга Хави – способность раскрывать игроков. В текущем сезоне тренеру удалась подобная акция с вечно запасным Рональдом Араухо. Цепкий и невероятно быстрый уругвайский защитник настолько впечатлил тренера и одноклубников, что претендует на звание капитана в следующем сезоне. Выиграла команда и от перемещения Педри ближе к чужим воротам.

Всё, чего Хави хочет достичь как тренер, можно увидеть в победе над «Реалом» со счётом 3:1 в финале Суперкубка Испании в январе. То, как они доминировали над мадридцами благодаря владению, является стандартом, к которому стремится специалист. В начале весны «Барса» чуть забуксовала и позволила «Реалу» взять реванш в «класико» (0:4) в Кубке Испании, но это произошло в период, когда каталонцы не могли рассчитывать на Дембеле, Кристенсена, Педри и де Йонга.

Хави рассказывает игрокам мотивирующие истории из своего прошлого

Несмотря на титул, нынешний проект «Барселоны» авторства Хави только приобретает нужные тренеру контуры. Большое значение для его полной реализации будет иметь предстоящее трансферное окно, по итогам которого коуч планирует, чтобы за каждое место в основе боролись минимум два игрока. Это означает, что конкуренция станет выше и тренеру придётся чаще встречаться с футболистами и доносить до них свою позицию. Как это было не раз по ходу текущего сезона с Альбой и Кессье, жалующихся на недостаток игрового времени.

Альба спешит поздравить Кессье после победного гола в «класико» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Во время мартовского домашнего матча с «Валенсией» Альба большую часть второго тайма провёл на разминке, после чего Хави всё же решил не выпускать его. 34-летний защитник вспылил на глазах у команды, а тренер взял паузу и на следующий день вызвал футболиста к себе в кабинет на базе и максимально доходчиво объяснил свою позицию. У Кессье возникли схожие претензии, когда он остался в запасе на домашнее «класико» 19 марта.

«Я попытался успокоить Франка и рассказал ему историю, как несколько лет ждал своего шанса в «Барселоне», прежде чем закрепиться в основе, – рассказал Хави The Athletic. – В 1999 году мне было 19 лет, и я проигрывал конкуренцию Гвардиоле, когда клубу поступило предложение от «Милана». Я решил, что это хороший вариант, но моя мама сказала жёсткое нет! Она даже пригрозила отцу разводом, если он отпустит меня в Италию. Вся наша семья неистово болела за «Барселону». Я отказался от трансфера и через какое-то время стал лидером команды».

В той игре с «Реалом» Кессье вышел на замену на 77-й минуте и в компенсированное время принёс «Барсе» победу (2:1). Хави подтвердил, что он, помимо тактических навыков, ещё и превосходный психолог. Неудивительно, что в начале лета ожидается продление истекающего через год контракта с тренером, который на генетическом уровне выработал способность справляться со всеми проявлениями entorno.