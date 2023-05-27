Енин: больше всего в этом сезоне понравился Дуглас Сантос, он мог бы играть в Европе

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин выразил мнение, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос является лучшим игроком текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Из футболистов РПЛ больше всего в этом сезоне мне понравился Дуглас Сантос. Он универсальный игрок. Играет спокойно, очень умный, у него великолепная левая нога. Он мог бы играть в лучших клубах топ-5 лиг Европы», – приводит слова Енина Metaratings.
Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги петербуржцам предстоит сыграть с «Сочи». Встреча состоится сегодня, 27 мая. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В заключительном туре чемпионата России подопечные Сергея Семака встретятся с «Факелом» 3 июня. Начало матча — в 17:00 мск.
- 27 мая 2023
-
15:20
-
15:17
-
15:15
-
15:11
-
15:06
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:48
-
14:47
-
14:42
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
13:50
-
13:48
-
13:42
-
13:37
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:47
-
12:38
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:19