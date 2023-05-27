Енин: больше всего в этом сезоне понравился Дуглас Сантос, он мог бы играть в Европе

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин выразил мнение, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос является лучшим игроком текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Из футболистов РПЛ больше всего в этом сезоне мне понравился Дуглас Сантос. Он универсальный игрок. Играет спокойно, очень умный, у него великолепная левая нога. Он мог бы играть в лучших клубах топ-5 лиг Европы», – приводит слова Енина Metaratings.

Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги петербуржцам предстоит сыграть с «Сочи». Встреча состоится сегодня, 27 мая. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В заключительном туре чемпионата России подопечные Сергея Семака встретятся с «Факелом» 3 июня. Начало матча — в 17:00 мск.