Экс-игрок «Факела» Шляков считает, что команда сможет избежать стыковых матчей РПЛ

Бывший футболист «Факела» Евгений Шляков предположил, что воронежцы смогут избежать стыковых матчей за место в Российской Премьер-Лиге.
«Я иногда смотрю матчи «Факела». Переживаю за ребят, поддерживаю. Там много товарищей и знакомых. Думаю, они смогут избежать стыков и остаться в РПЛ. Следующий матч у них с «Крыльями». В Воронеже при такой поддержке, думаю, у «Крыльев» будет мало шансов. Если «Факел» сыграет организованно, то всё в их руках», — сказал Шляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежцы набрали 27 очков после 28 матчей. В ближайшем туре чемпионата России «Факел» встретится с «Крыльями Советов» в воскресенье, 28 мая. Начало игры — в 16:30 мск.
- 27 мая 2023
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