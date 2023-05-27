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Балахнин: Литвинов — очень хороший футболист, в перспективе поинтереснее Глебова

Балахнин: Литвинов — очень хороший футболист, в перспективе поинтереснее Глебова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал возможный трансфер играющего за ростовчан Данила Глебова в московский «Спартак».

«Считаю, что € 7 млн за Глебова — это нормальная цена, но € 10 млн — уже много.

Надо ли Глебову переходить в «Спартак»? Руслан Литвинов — очень хороший футболист. Он более универсален, может сыграть на разных позициях. Он в перспективе поинтереснее Глебова», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что московский клуб готов заплатить за 23-летнего полузащитника не более € 6–7 млн, но «Ростов» не готов отпускать игрока за сумму менее € 10 млн.

Данил Глебов выступает за ростовский клуб с 2019 года. В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и три голевые передачи в 27 матчах.

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Источник: «Спартак» готов предложить за хавбека «Ростова» Глебова € 6–7 млн
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