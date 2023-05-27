Балахнин: Литвинов — очень хороший футболист, в перспективе поинтереснее Глебова

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал возможный трансфер играющего за ростовчан Данила Глебова в московский «Спартак».
«Считаю, что € 7 млн за Глебова — это нормальная цена, но € 10 млн — уже много.
Надо ли Глебову переходить в «Спартак»? Руслан Литвинов — очень хороший футболист. Он более универсален, может сыграть на разных позициях. Он в перспективе поинтереснее Глебова», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что московский клуб готов заплатить за 23-летнего полузащитника не более € 6–7 млн, но «Ростов» не готов отпускать игрока за сумму менее € 10 млн.
Данил Глебов выступает за ростовский клуб с 2019 года. В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и три голевые передачи в 27 матчах.
- 27 мая 2023
-
15:20
-
15:17
-
15:15
-
15:11
-
15:06
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:48
-
14:47
-
14:42
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
13:50
-
13:48
-
13:42
-
13:37
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:47
-
12:38
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:19