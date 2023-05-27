Наумов — о контракте Баринова: он — капитан, вписан в игру «Локо», болельщики его любят

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал продление контракта полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.
«Бешикташ», в который мог перейти Баринов, — не особо-то сильный уровень. Это так, от безысходности, вроде никуда больше не берут… Да и в сегодняшней ситуации русским футболистам не так-то просто будет играть там: они должны быть психологически готовы к тому, что будут гонения, будут всякие неурядицы. Тем более, Баринов недавно женился, так что новый контракт с «Локо» — отличный вариант остаться дома. Почему обязательно рваться за границу?
Может ли Баринов как Егор Титов провести всю карьеру в одной команде? Не только Титов, многие футболисты всю карьеру провели в одной команде. А Баринов — капитан, он вписан в игру «Локо», болельщики его любят. Так почему не играть за железнодорожников всю карьеру?» — приводит слова Наумова «РБ Спорт».
- 27 мая 2023
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