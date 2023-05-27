Якубко: Абаскалю было бы легче проявить себя, если бы он работал в «Зените»

Бывший нападающий нескольких российских клубов Мартин Якубко заявил, что выделил бы только одного тренера в нынешнем чемпионате России — наставника санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака. Также словацкий экс-футболист заявил, что Гильермо Абаскалю, работающему в московском «Спартаке», и другим специалистам клубов РПЛ было бы легче работать с сине-бело-голубыми.
«Я бы выделил одного тренера в России — это Семак. Но важно понимать, что у остальных в данный момент нет таких возможностей, как у него. Тому же Абаскалю или любому другому тренеру было бы намного легче проявить себя, если бы он работал в «Зените», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. При нём петербуржцы уже пять раз подряд стали чемпионами России.
- 27 мая 2023
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