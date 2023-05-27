Клотет — о Лебеденко: один из самых лучших игроков, с которыми мне приходилось работать
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о нападающем команды Игоре Лебеденко, которому сегодня исполнилось 40 лет.
«Секрет Лебеденко должны узнать у него самого, это игрок с фантастической ментальностью, абсолютной страстью к игре, к выступлениям за «Торпедо». Достойный пример того, каким должен быть игрок, для фанатов и молодых футболистов. Это один из самых лучших игроков, с которыми мне приходилось работать, я такого не видел.
Хочу, чтобы все были такими, как он, постоянно учимся у него», — приводит слова Клотета «Матч ТВ».
Ранее «Торпедо» объявило о продлении контракта с Лебеденко. Новое соглашение нападающего с автозаводцами рассчитано до конца следующего сезона, который «Торпедо» проведёт в Первой лиге.
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