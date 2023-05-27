«Торпедо» — «Оренбург»: в первом тайме команды обменялись голами

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Торпедо» и «Оренбургом». Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте матча перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна вывел хозяев поля вперёд, опередив футболиста «Оренбурга» Гошева в чужой штрафной и протолкнув мяч в ворота, но система VAR увидела игру рукой. Гол не был засчитан.

Десять минут спустя счёт в матче всё-таки был открыт усилиями Дмитрия Воробьёва. Нападающий «Оренбурга» отличился с «точки».

Почти сразу же полузащитник «Торпедо» Марио Чурич восстановил равенство в счёте, откликнувшись на передачу Ильи Кухарчука. После мощного удара в перекладину мяч отскочил за линию ворот, после чего вылетел в поле.

Прямо сейчас «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 28 матчей. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).