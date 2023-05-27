«Кёльн» — «Бавария»: хозяева сравняли счёт
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Полузащитник «Кёльна» Деян Любичич на 81-й минуте сравнял счёт в проходящем в эти минуты на стадионе «Райн-Энерги» матче 34-го тура немецкой «Бундеслиги» с «Баварией» (1:1).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
2-й тайм
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Коман – 8' 1:1 Любичич – 80' 1:2 Мусиала – 89'
Ранее, полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман открыл счёт в матче на восьмой минуте. Второй гол мюнхенцев, забитый Лероем Зане на 45-й минуте, не был засчитан из-за игры рукой.
В 34-м туре решается судьба чемпионского титула Бундеслиги сезона-2022/2023. Если «Бавария» обыграет «Кёльн», а дортмундская «Боруссия» в параллельно проходящей встрече не сможет победить «Майнц», то мюнхенский клуб будет праздновать победу в чемпионате Германии. Любой другой вариант принесёт титул «Боруссии».
Комментарии
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