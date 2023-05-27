«Кёльн» — «Бавария»: хозяева сравняли счёт

Полузащитник «Кёльна» Деян Любичич на 81-й минуте сравнял счёт в проходящем в эти минуты на стадионе «Райн-Энерги» матче 34-го тура немецкой «Бундеслиги» с «Баварией» (1:1).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее, полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман открыл счёт в матче на восьмой минуте. Второй гол мюнхенцев, забитый Лероем Зане на 45-й минуте, не был засчитан из-за игры рукой.

В 34-м туре решается судьба чемпионского титула Бундеслиги сезона-2022/2023. Если «Бавария» обыграет «Кёльн», а дортмундская «Боруссия» в параллельно проходящей встрече не сможет победить «Майнц», то мюнхенский клуб будет праздновать победу в чемпионате Германии. Любой другой вариант принесёт титул «Боруссии».