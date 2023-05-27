Президент «Торпедо»: а что обращаться в ЭСК? Они одинаковые моменты трактуют по-разному

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что чёрно-белые не будут обращаться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по итогам матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:3).

«А что к ней обращаться? Обращаешься, а они одинаковые моменты по-разному трактуют. Потом посмотрят и скажут, что Самсонов на ногу наступил. У кого-то это наступил, а у кого-то — нет. Какими моментами не довольны? Мы не довольны двумя пенальти и второй жёлтой Самсонову. По повтору видно, что он не наступил на него», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче между «Торпедо» и «Оренбургом» главный арбитр встречи Ян Бобровский назначил два пенальти в ворота чёрно-белых и удалил игрока команды Пепа Клотета Артёма Самсонова.