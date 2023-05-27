Первая и вторая команда Бундеслиги набрали равное количество очков впервые с 2000 года

Мюнхенская «Бавария» выиграла немецкую Бундеслигу сезона-2022/2023, набрав 71 очко в 34 матчах. У дортмундской «Боруссии» также 71 балл, но мюнхенцы оказались выше и по разнице мячей, и по забитым голами, и по личным встречам.

В предыдущий раз аналогичная ситуация в Бундеслиге случилась в сезоне-1999/2000. Тогда по 73 очка набрали «Бавария» и леверкузенский «Байер». Дополнительные показатели оказались в пользу «Баварии»,

В матче заключительного, 34-го тура «Бавария» обыграла «Кёльн» в гостях со счётом 2:1. На восьмой минуте Кингсли Коман вывел мюнхенцев вперёд. На 81-й минуте Деян Любичич сравнял счёт. На 89-й минуте Джамал Мусиала принёс «Баварии» победу и чемпионский титул.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте.