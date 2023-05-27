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«Зенит» на выезде не сумел обыграть «Сочи» в матче 29-го тура РПЛ

«Зенит» на выезде не сумел обыграть «Сочи» в матче 29-го тура РПЛ
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на первой минуте матча полузащитник хозяев Артур Юсупов поразил ворота питерской команды. Этот мяч стал единственным в первой половине встречи.

«Зенит» сумел сравнять счёт на 50-й минуте благодаря голу своего хавбека Густаво Мантуана. Матч так и завершился — 1:1.

«Зенит» занимает первое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 67 очков по итогам 29 туров. Команда досрочно стала чемпионом.

«Сочи» располагается на десятом месте. Команда заработала 38 очков в 29 встречах.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
27 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Юсупов – 1'   1:1 Мантуан – 50'
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