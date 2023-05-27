У защитника «Сочи» Кирилла Заики травмирован палец. Игрок перенесёт операцию

Российскому футболисту «Сочи» Кириллу Заике не позволили принять участие в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Его не выпустили на поле из-за того, что он не смог снять кольцо с пальца.

Напомним, ранее сообщалось, что Заика должен был вступить в игру со скамейки запасных, однако выйти на поле защитнику не позволили — помешало ювелирное украшение на пальце, снять которое не удалось.

На самом деле Кирилл Заика не смог снять обручальное кольцо из‑за сломанного пальца, футболисту предстоит перенести операцию. Это стало известно «Матч ТВ».

Заика принимал участие в нескольких матчах с тейпом на пальце. В субботнем матче с «Зенитом» судьи попросили снять тейп, под которым было кольцо.