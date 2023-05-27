Защитнику «Сочи» Заике помешало выйти на замену в матче с «Зенитом» обручальное кольцо
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Защитник «Сочи» Кирилл Заика не смог выйти на замену в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из-за обручального кольца. Его не удалось снять с футболиста.
Инцидент случился на 79-й минуте встречи, проходящей на стадионе «Фишт» в Сочи. Заика должен был вступить в игру по решению тренерского штаба «Сочи», но с ювелирным украшением игрока на поле не выпустили.
Снять кольцо не получилось, несмотря на активные попытки сделать это. В итоге российский футболист остался на скамейке запасных и на поле не вышел.
«Зенит» занимает первое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков по итогам 28 туров. Команда досрочно стала чемпионом.
«Сочи» располагается на десятом месте. Команда заработала 37 очков в 28 встречах.
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