Защитнику «Сочи» Заике помешало выйти на замену в матче с «Зенитом» обручальное кольцо

Защитник «Сочи» Кирилл Заика не смог выйти на замену в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из-за обручального кольца. Его не удалось снять с футболиста.

Инцидент случился на 79-й минуте встречи, проходящей на стадионе «Фишт» в Сочи. Заика должен был вступить в игру по решению тренерского штаба «Сочи», но с ювелирным украшением игрока на поле не выпустили.

Снять кольцо не получилось, несмотря на активные попытки сделать это. В итоге российский футболист остался на скамейке запасных и на поле не вышел.

«Зенит» занимает первое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков по итогам 28 туров. Команда досрочно стала чемпионом.

«Сочи» располагается на десятом месте. Команда заработала 37 очков в 28 встречах.