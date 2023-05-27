Канселу в этом сезоне выиграл сразу два чемпионата — Англии и Германии

В субботу, 27 мая, «Бавария» оформила 11-е подряд чемпионство, обыграв в последнем туре «Кёльн» со счётом 2:1. Таким образом, защитник команды Жоау Канселу завоевал сразу два чемпионских титула в сезоне-2022/2023. Кроме победы в Бундеслиге, португальцу также полагается золотая медаль АПЛ.

В первой части сезона Канселу выступал за «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы досрочно стали чемпионами Англии. В составе «горожан» португальский защитник принял участие в 17 матчах АПЛ, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

В последний день зимнего трансферного окна, 31 января, футболист был отдан в аренду «Баварии». В составе мюнхенцев Канселу принял участие в 15 матчах Бундеслиги, забив один гол и оформив четыре ассиста.

Ранее сообщалось о нежелании «Баварии» продлевать сотрудничество с португальским защитником.