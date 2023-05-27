«Аль-Наср», за который играет Роналду, лишился шансов на победу в саудовской лиге

Сегодня, 27 мая, проходили матчи предпоследнего, 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Иттифак» сыграл вничью в домашнем матче с «Аль-Насром». На гол Юссуфа Ньякате гости ответили точным ударом Луиса Густаво. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле полный матч, не отметившись результативными действиями.

В параллельном матче «Аль-Иттихад» обыграл в гостях «Аль-Фейху» со счётом 3:0. За тур до конца «Аль-Иттихад» набрал 69 очков и опережает идущий вторым «Аль-Наср» на пять очков. В последнем туре «Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Таи», а «Аль-Наср» — с «Аль-Фатом».

Роналду присоединился к «Аль-Насру» зимой. Нынешний сезон нападающий начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с тренером и руководством.