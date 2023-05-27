«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии впервые за 14 лет

«Аль-Иттихад» стал чемпионом Саудовской Аравии по итогам текущего сезона.

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Фейху» с разгромным счётом 3:0 в матче предпоследнего, 29-го тура. Команда находится на первом месте, опережая идущий вторым «Аль-Наср» на пять очков.

В параллельной встрече «Аль-Иттифак» сыграл вничью в домашнем матче с «Аль-Насром». На гол Юссуфа Ньякате гости ответили точным ударом Луиса Густаво. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле полный матч, не отметившись результативными действиями.

Победа в чемпионате Саудовской Аравии стала для клуба первой с 2009 года и девятой в истории. В заключительном, 30-м туре чемпионата «Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Таи», а «Аль-Наср» — с «Аль-Фатом».