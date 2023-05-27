Месси стал рекордсменом по голам в топ-5 лиг Европы
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал рекордсменом по забитым мячам в топ-5 европейских чемпионатов.
Лионель отметился голом в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом». Гол стал для Месси 496-м в топ-5 лиг Европы (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция). Он опередил Криштиану Роналду, на счету которого 495 мячей.
Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2021 году. Роналду выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед», в Испании — за мадридский «Реал», а в Италии — за «Ювентус». Сейчас Криштиану играет за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, куда он перешёл зимой.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 31 матче, отметившись 16 голами и 16 результативными передачами.
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