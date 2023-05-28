Клотет: линия полузащиты «Торпедо» выглядела хорошо в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет оценил игру своей команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:3).
«Сегодня особенно хорошо сыграла наша линия полузащиты Орехов-Усанов-Чурич. Марио хорошо продвигал мяч вперёд, подключался к атакам, качественно помогал в обороне. Хорошо действовали мы и в прессинге.
Считаю, неплохая коммуникация возникла между полузащитниками и защитниками. Енин, Кожемякин, Шляков — все сыграли на уровне. Особенно в моментах «один в один» с игроками «Оренбурга», — приводит слова Клотета пресс-служба клуба.
«Торпедо» уступило «Оренбургу» на поле стадиона «Лужники» в матче 29-го тура РПЛ со счётом 1:3. По ходу игры в ворота чёрно-белых было назначено два пенальти. Кроме того, на 75-й минуте главный арбитр встречи Ян Бобровский удалил защитника «Торпедо» Артёма Самсонова.
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