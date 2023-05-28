Нкунку в ближайшее время представят игрокам «Челси». Трансфер был согласован в декабре

Крайний нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку вчера провёл свой последний матч за команду.Француз оформил дубль в игре 34-го тура Бундеслиги против «Шальке» (4:2) и помог команде завоевать бронзовые медали.
25-летнего футболиста в ближайшее время представят игроком «Челси», сообщает инсайдет Фабрицио Романо в своём «твиттере». Все документы по трансферу были подписаны ещё в декабре прошлого года – тогда же Кристофер прошёл медосмотр.
Напомним, первое место в Бундеслиге заняла мюнхенская «Бавария», выиграв титул в 11-й раз подряд и обновив свой же рекорд. Мюнхенцы обыграли в последнем туре «Кёльн» (2:1). В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте. По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 очку, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
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