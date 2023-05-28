Пластун: «Шахтёр» и «Динамо» стимулировали соперников, так я купил себе первое авто
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Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун прокомментировал наличие стимулирования соперников в чемпионате Украины в начале 10-х годов, когда играл за «Оболонь».
«Да, тогда «Шахтёр» и «Динамо» активно стимулировали соперников друг друга, потому что между этими командами шла очень ожесточенная борьба за чемпионство, и каждая осечка могла стоить «золота».
На тех четырёх матчах мы заработали тогда очень большие деньги («Оболонь» в сезоне-2010/11 набрала 10 очков в играх с горняками и киевлянами – прим. «Чемпионата»). Это были десятки тысяч долларов на одного игрока. Обыграв «Динамо» и «Шахтёр», я купил себе первый автомобиль – Peugeot RCZ», –приводит слова Пластуна «Украинский футбол».
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