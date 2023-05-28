Чемпион Украины напрямую попадёт в групповой этап Лиги чемпионов – 2023/2024

Чемпион Украины сезона – 2022/2023 будет стартовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с группового этапа. Это стало известно после того, как в чемпионате Италии «Интер» досрочно гарантировал себе путёвку в ЛЧ по итогам матча 37-го тура Серии А с «Аталантой» (3:2).
Миланский клуб сыграет в финале текущего розыгрыша главного европейского клубного турнира – 10 июня против «Манчестер Сити». В случае победы «Интера» в Лиге чемпионов и не попадания клуба в групповой этап следующего розыгрыша турнира по итогам соревнования в Серии А, ему было бы предоставлено дополнительное в основном турнире ЛЧ за счёт победителя чемпионата страны, которая заняла 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА прошлого сезона — Украины.
В Украинской Премьер-Лиге за два тура до окончания турнира лидирует «Шахтёр». На его счету 69 очков, и он опережает на пять баллов «Днепр-1».
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