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«Спартак» — «Пари НН»: во сколько матч 29-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1. В составе гостей отличились Шамар Николсон и Квинси Промес (с пенальти). За нижегородцев забитым мячом отметился Мамаду Майга.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка после 28 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 26 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).