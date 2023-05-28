Энди Коул: Холанд побил мой рекорд в АПЛ? Мне наплевать

Бывший английский нападающий Энди Коул прокомментировал новость о том, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд превзошёл его по голам за сезон английской Премьер-лиги.
«Мне наплевать. Я честен. Никоим образом, ни в какой форме не обижаюсь на то, что кто-то бьёт рекорды по забитым голам, потому что рекорды существуют для того, чтобы их превосходить. Люди говорят, что я должен быть разочарован. Почему? Потому что кто-то забил больше голов, чем я? Понадобилось 20 лет, чтобы кто-то смог подобраться так близко. Буду ли я думать перед сном: «о боже, кто-то побил мой рекорд»? Нет, я снимаю шляпу и приветствую его. Он сделал это в команде, которая создаёт много моментов. В какой-то момент все рекорды обновляются», — сказал Коул в интервью Daily Mail.
Холанд забил уже 36 мячей в этом сезоне АПЛ. Коулу, как и Алану Ширеру, удавалось забить 34 гола за сезон.
- 28 мая 2023
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