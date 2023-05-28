Клаудиньо — о расизме в России: ни разу не сталкивался. Мне нравится здесь жить
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признался, что за время выступлений в Российской Премьер-Лиги не сталкивался с проявлением расизма.
«Выступая в России, я ни разу не сталкивался с расизмом. И от моих знакомых легионеров никогда не слышал ничего подобного. Мне нравится жить и играть в России», — приводит слова Клаудиньо ТАСС.
26-летний Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года. В нынешнем сезоне бразилец в 30 матчах забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. Клаудиньо с российской командой выиграл три трофея.
«Зенит» досрочно стал победителем Российской Премьер-Лиги в пятый раз подряд. Клаудиньо после этого вернулся в Бразилию, где у него начался отдых.
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