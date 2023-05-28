Тен Хаг поделился ожиданиями от финала Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии, в котором его команда сыграет с «Манчестер Сити».

«Я говорил, что мы хотим выигрывать трофеи, когда пришёл сюда год назад. Один мы взяли, а теперь будем стремиться на вершину. Мы создаём проект, и речь идёт не об одном, а о двух-трёх годах. Выигрыш трофея важен для каждого футболиста.

В нашей команде не так много игроков, которые завоёвывали Кубок Англии. Кубок Англии — это нечто грандиозное. Этот турнир известен во всём мире. У нас есть возможность выиграть его. Мы отдаём себе отчёт в том, что это будет непросто, но сделаем всё возможное», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Финал Кубка Англии состоится 3 июня.