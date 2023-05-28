«Барселона» готова вновь заплатить более € 100 млн за одного игрока

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс, сумевший помочь своей команде впервые за долгое время выйти в групповой этап Лиги чемпионов, может продолжить карьеру в «Барселоне». Сине-гранатовые готовы выложить за хавбека сборной Бразилии около € 100 млн. Об этом сообщает The Times.

25-летний Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с 2022 года, когда перешёл из «Лиона» за € 42,1 млн. В нынешнем сезоне на его счету участие в 39 матчах, в которых бразилец отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

В ноябре 2020 года Гимарайнс дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой успел провести 10 матчей. На его счету участие на чемпионате мира 2022 года.

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