«Шахтёр» стал чемпионом Украины, разгромив «Днепр-1»

Завершился матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Шахтёр» и «Днепр-1». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Киеве (Украина). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. «Шахтёр» одержал победу со счётом 3:0.

Счёт в матче на девятой минуте открыл полузащитник «Шахтёра» Артём Бондаренко. На 55-й минуте второй мяч хозяев забил нападающий Даниил Сикан. Через четыре минуты полузащитник Тарас Степаненко довёл счёт до крупного. Победа обеспечила «Шахтёру» чемпионский титул за тур до окончания чемпионата.

«Шахтёр» занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 72 очка после 29 матчей. «Днепр-1» находится на второй строчке, заработав 64 очка.