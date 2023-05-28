Гильермо Абаскаль: я остаюсь в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Я остаюсь в «Спартаке», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 28 мая, «Спартак» встречался с «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура РПЛ. Команды не открыли счёт в матче. Футболисты «Спартака» имели преимущество, но не смогли пробить Артура Нигматуллина. В свою очередь, нижегородцы тоже упустили несколько хороших моментов, чтобы отличиться.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка за 29 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).