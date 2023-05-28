Гендиректор «Пари НН» Измайлов ответил на вопрос о стыковых матчах

Гендиректор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов выразил надежду, что его команде удастся избежать участия в стыковых матчах за право выступать в Российской Премьер-Лиге.
«Подразумеваем, что придётся играть в стыках. Но надеемся, что обойдёмся без них», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Прошедшая 28 мая в Москве игра 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород» завершилась безголевой ничьей. Сейчас «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 27 очков. Красно-белые занимают третье место, набрав 54 очка.
Матч следующего, 30-го тура РПЛ «Пари НН» проведёт 3 июня, сыграв с «Химками» дома. «Спартак» ожидает игра с «Крыльями Советов» на выезде.
- 28 мая 2023
-
18:44
-
18:37
-
18:35
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:23
-
18:21
-
18:13
-
18:12
-
18:04
-
18:00
-
17:58
-
17:57
-
17:56
-
17:54
-
17:50
-
17:41
-
17:40
-
17:40
-
17:29
-
17:26
-
17:25
-
17:21
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
17:14
-
17:12
-
17:06
-
17:03
-
16:59
-
16:57
-
16:56
-
16:52