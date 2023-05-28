Гендиректор «Пари НН» Измайлов: кредит доверия к Юрану есть. Но пока рано оценивать работу

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Рамиль Измайлов сообщил, что у руководства нижегородцев сохраняется кредит доверия к главному тренеру команды Сергею Юрану.
«Кредит доверия к Юрану есть. Но пока рано оценивать работу. Время ещё не пришло. У нас впереди важные игры. Посмотрим, как сложится таблица и сыграют соперники. К сожалению, сейчас такой момент, когда не всё зависит от нас, а ещё и от игр соперников», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Сергей Юран возглавил «Пари Нижний Новгород» в начале апреля, сменив на посту главного тренера Артёма Горлова. 22 мая нижегородцы обезопасили себя от прямого вылета из Российской Премьер-Лиги, обыграв «Сочи» (4:0) в 28-м туре чемпионата России.
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