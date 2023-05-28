«Манчестер Юнайтед» не намерен переплачивать за Маунта

«Манчестер Юнайтед» не намерен переплачивать за трансфер полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, сообщает The Independent. Боссы «красных дьяволов» не хотят платить за 24-летнего футболиста запрашиваемые € 63 млн. В манкунианском клубе считают подобный ценник завышенным.

По информации источника, трансферный бюджет для главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага этим летом будет строго ограничен. Клуб не будет тратить большие суммы без чёткого плана.

В текущем сезоне на счету Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт полузащитника с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Ранее сообщалось, что Маунт готов к переезду на «Олд Траффорд».