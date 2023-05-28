В «Динамо» ответили на вопрос о возможном возвращении Шварца на пост главного тренера

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:4) рассказал о возможном назначении немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера команды.

«Возможно ли возвращение Шварца? Теоретически — да», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Шварц возглавлял «Динамо» на протяжении полутора лет (с октября 2020 по май 2022 года). Немецкий специалист сумел вывести команду в финал Кубка России — 2022.

Напомним, сегодня на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Финальный свисток Романа Сафьяна зафиксировал счёт 4:2 в пользу железнодорожников.

«Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место.