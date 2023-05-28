«Спартак» опубликовал фото Абаскаля с новорождённым сыном

«Спартак» выложил в публичный доступ фотографию главного тренера Гильермо Абаскаля с сыном, который появился на свет незадолго до матча чемпионата России с «Пари Нижний Новгород».
Фото из телеграм-канала ФК «Спартак».
Ранее Абаскаль признался, что назвал сына Гильермо-Николай: «Я посчитал, что будет правильно, если часть имени будет российским, ведь он родился здесь. Я поизучал этот вопрос. Мы спасаем род рыжих, потому что у меня есть брат-близнец, но сын родился у него не рыжим. А здесь всё так, как надо, я рад».
Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда продолжает борьбу за второе место в Российской Премьер-Лиге. 34-летний Абаскаль имеет действующий контракт с московской командой до лета 2025 года. Сообщалось, что специалист гарантированно останется в команде на следующий сезон.
- 28 мая 2023
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