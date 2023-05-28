Видеообзор матча «Спартака» и «Пари Нижний Новгород» в РПЛ
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 0:0.
Команды не открыли счёт в матче. Футболисты «Спартака» имели преимущество, но не смогли пробить Артура Нигматуллина. В свою очередь, нижегородцы тоже упустили несколько хороших моментов, чтобы отличиться.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка за 29 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).
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