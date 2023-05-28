«Манчестер Юнайтед» одолел «Фулхэм». «Лестер» оказался сильнее «Вест Хэма»

Завершились три матча заключительного, 38-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе одолел «Фулхэм» (2:1).

Гости открыли счёт на 19-й минуте благодаря голу Кенни Тете. Однако мячи Джейдона Санчо и Бруну Фернандеша позволили манкунианцам добыть важную победу.

Отметим, что при счёте 1:0 в пользу «Фулхэма» голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа парировал удар Александра Митровича с 11-метровой отметки.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» занял третье место в текущем сезоне чемпионата Англии, опередив «Ньюкасл», идущий четвёртым, на четыре очка. «Фулхэм» набрал 52 очка и расположился на десятой строчке.

Ещё в одном матче 38-го тура «Лестер» дома оказался сильнее «Вест Хэма» (2:1). На голы Харви Барнса и Ваута Фаса точным ударом ответил хавбек «молотобойцев» Пабло Форнальс.

Также в последнем туре английской Премьер-лиги «Лидс» на своём поле принимал «Тоттенхэм». Гости одержали уверенную победу со счётом 4:1 благодаря дублю Гарри Кейна и мячам Педро Порро и Лукаса Моуры. Голом «престижа» в составе «Лидса» отметился хавбек Джек Харрисон.