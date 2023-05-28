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«Манчестер Юнайтед» одолел «Фулхэм». «Лестер» оказался сильнее «Вест Хэма»

«Манчестер Юнайтед» одолел «Фулхэм». «Лестер» оказался сильнее «Вест Хэма»
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Завершились три матча заключительного, 38-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе одолел «Фулхэм» (2:1).

Гости открыли счёт на 19-й минуте благодаря голу Кенни Тете. Однако мячи Джейдона Санчо и Бруну Фернандеша позволили манкунианцам добыть важную победу.

Отметим, что при счёте 1:0 в пользу «Фулхэма» голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа парировал удар Александра Митровича с 11-метровой отметки.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» занял третье место в текущем сезоне чемпионата Англии, опередив «Ньюкасл», идущий четвёртым, на четыре очка. «Фулхэм» набрал 52 очка и расположился на десятой строчке.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Тете – 19'   1:1 Санчо – 39'   2:1 Фернандеш – 55'

Ещё в одном матче 38-го тура «Лестер» дома оказался сильнее «Вест Хэма» (2:1). На голы Харви Барнса и Ваута Фаса точным ударом ответил хавбек «молотобойцев» Пабло Форнальс.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Барнс – 34'   2:0 Фас – 62'   2:1 Форнальс – 79'

Также в последнем туре английской Премьер-лиги «Лидс» на своём поле принимал «Тоттенхэм». Гости одержали уверенную победу со счётом 4:1 благодаря дублю Гарри Кейна и мячам Педро Порро и Лукаса Моуры. Голом «престижа» в составе «Лидса» отметился хавбек Джек Харрисон.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Кейн – 2'   0:2 Порро – 47'   1:2 Харрисон – 67'   1:3 Кейн – 69'   1:4 Лукас Моура – 90+5'
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