Капитан «Динамо» Фомин: Йоканович написал в чат, что уходит. На этом прощание закончилось

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как бело-голубые попрощались с бывшим главным тренером Славишей Йокановичем.
«Как прошло прощание с Йокановичем? Тренер написал в чат, что уходит, и всё. На этом прощание закончилось. Как восприняли? Когда играл в Первой и Второй лигах, то видел и не такое. Я к этому отнёсся так, как это и есть. Ждал чего-то другого?
Я говорю, что проходил разных тренеров. Йоканович принял такое решение — не мне его судить. Я особо не акцентировал на этом внимание», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, Славиша Йоканович возглавил «Динамо» летом 2022 года, 14 мая 2023 года руководство бело-голубых отправило сербского специалиста в отставку после домашнего поражения (0:3) от «Ахмата».
- 28 мая 2023
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