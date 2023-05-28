Гаджиев — о «Ростове»: они могут обыграть ЦСКА в последнем туре, если будут хорошо готовы

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился мнением о шансах «Ростова» на медали в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Если «Ростов» вернётся на уровень наивысшей готовности, то можно будет говорить о каких-то шансах. Надо улучшить своё физическое состояние, потому что игра южан строится на том, чтобы максимально взвинтить темп, прессинговать на территории соперника. Это требует больших физических затрат. Они могут и обыграть ЦСКА, если будут хорошо готовы. Но есть и вероятность победы армейцев.

В Краснодаре была не лучшая игра для ЦСКА (в матче 29-го тура РПЛ (0:0). — Прим. «Чемпионата»), да и вообще последние два матча чемпионата москвичи сыграли не на своём уровне. Но команда Федотова управляема. Она умеет выходить из сложных ситуаций и вполне может провести заключительную игру сезона хорошо. То есть многое будет зависеть от того, кто в каком состоянии окажется на момент игры», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 53 очка. ЦСКА и «Спартак» опережают подопечных Валерия Карпина, набрав 55 и 54 очка соответственно.

В последнем туре чемпионата России ростовчане сыграют с армейцами на выезде. Встреча состоится в субботу, 3 июня, в 17:00 мск. «Спартак» отправится в Самару, где сыграет с «Крыльями Советов».