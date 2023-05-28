«Реал Сосьедад» обеспечил себе место в Лиге чемпионов

«Реал Сосьедад» по итогам предпоследнего тура Примеры окончательно закрепил за собой четвёртое место, позволяющее участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2023/2024. «Сосьедад» сейчас располагает 68 очками, их ближайший преследователь, «Вильярреал», набрал 63 очка, и им уже не достать до четвёртого места.

«Реал Сосьедад» проиграл мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2, но поражение не расстроило игроков, которые очень эмоционально отпраздновали выход на европейский турнир.

Последний раз баски участвовали в Лиге чемпионов в сезоне-2013/2014.

Любопытно, что среди забивших сегодня в ворота «Сосьедада» присутствует Антуан Гризманн. Он в своё время участвовал в Лиге чемпионов в составе басков. Со стороны «Сосьедада» отличился Александер Сёрлот — лучший бомбардир клуба в рамках этого сезона Ла Лиги.