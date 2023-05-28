Гаджиев прокомментировал эпизод с потасовкой в матче «Ростов» — «Ахмат»

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев прокомментировал эпизод с потасовкой в концовке первого тайма матча 29-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» оказался сильнее «Ахмата» со счётом 3:2.
«Надо управлять эмоциями. Это одно из важных требований к профессионалам. Если не получится управлять ими, то добиться результата будет сложно. Это важно также, чтобы в матчах не допускать всякие ляпы, которые могут приводить к дракам и потасовкам.
Когда напряжение высокое, с эмоциями действительно сложно справиться. И всегда лучше их выплеснуть, чем быть пассивным и безразличным. Тренер всегда хочет, чтобы его футболисты выкладывались по максимуму. Ребята с двух сторон играли изо всех сил, выложились. Конечно, в таких ситуациях конфликты случаются», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
«Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 очка в 29 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.
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