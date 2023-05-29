«Ювентус» впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов

Завершился матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» принимал «Милан». Подопечные Массимилиано Аллегри уступили сопернику с минимальным счётом — 0:1. Таким образом, команда не сыграет в Лиге чемпионов впервые за 12 лет.
Последний раз туринцы не попадали в самый престижный европейский клубный турнир в сезоне-2010/2011. Тогда команда заняла седьмое место в Серии А. Наилучший результат «Ювентуса» в Лиге чемпионов за это время — финал в сезоне-2014/2015, в котором туринский клуб уступил «Барселоне» (1:3).
«Бьянконери» всё ещё сохраняют шансы на попадание в еврокубки. «Ювентус» имеет в активе 59 очков. Отставание команды от «Ромы», идущей шестой, – одно очко. Отставание от «Аталанты», занимающей пятую строчку, — два очка.
В последнем туре чемпионата Италии «Ювентус» на выезде сыграет с «Удинезе». Матч состоится в воскресенье, 4 июня. Напомним, с туринского клуба по ходу текущего сезона было снято десять очков.
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