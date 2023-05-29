Источник: «Зенит» находится в поиске нового вратаря, Иван Ломаев — главный кандидат

«Зенит» интересуется вратарем «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, чемпионы России находятся в поиске вратаря, который хорошо играет ногами. При этом главным кандидатом является не Матвей Сафонов из «Краснодара», а Иван Ломаев из «Крыльев».

Ранее сообщалось, что Ломаев и пять других игроков «Крыльев Советов» привлекли к себе внимание «Рубина» и московского «Локомотива» и покинут самарский клуб в летнее трансферное окно.

24-летний Ломаев сыграл за «Крылья» 28 матчей в текущем сезоне, пропустив в них 41 мяч и пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт вратаря с самарцами рассчитан до 2025 года.