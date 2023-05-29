Представители вратаря «ПСЖ» выступили с заявлением о его состоянии после падения с лошади

Представители голкипера «ПСЖ» Серхио Рико рассказали о состоянии игрока после падения с лошади.
«Серхио находится в надёжных руках и изо всех сил борется за восстановление, получая наилучший уход от всей медицинской бригады больницы Вирхен-дель-Росио. Мы должны действовать осторожно, особенно в течение следующих 48 часов. Мы ожидаем результатов его медицинского обследования, чтобы как можно скорее сообщить вам об улучшении его состояния. Ценим все сообщения, которые получаем. Спасибо за вашу помощь», — приводит слова представителей голкипера Footmercato.
Напомним, ранее Рико упал с лошади после того, как она столкнулась с другим животным, и ударился головой во время выходного в Испании. После этого голкипера доставили в больницу Севильи на вертолёте. Его состояние оценивается как тяжёлое, ему диагностировали черепно-мозговую травму.
Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Контрактное соглашение вратаря с клубом рассчитано до 2024 года.
Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе
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