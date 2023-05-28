У упавшего с лошади голкипера «ПСЖ» Рико диагностировали кровоизлияние в мозг
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Врачи диагностировали у вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен‑Жермен» Серхио Рико кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает Cope.
Напомним, сегодня стало известно, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в клинику в Севилье (Испания) в тяжёлом состоянии. Отмечалось, что лошадь лягнула футболиста в область шеи, когда испанец упал на землю. Игрока интубировали и на вертолёте доставили в больницу.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Серхио Рико не провёл за парижскую команду ни одного матча. На игру 37-го тура французского чемпионата со «Страсбургом» (1:1), ничья в котором принесла парижанам победу в Лиге 1, 29-летний Рико попал в заявку, но за происходящим на поле наблюдал со скамейки запасных.
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