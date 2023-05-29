Беллингем попрощался с работниками тренировочной базы «Боруссии»

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем попрощался с сотрудниками тренировочной базы дортмундского клуба.
Как сообщает Ruhr Nachrichten BVB, футболист посетил базу после последнего тура чемпионата Германии, в котором «Боруссия» упустила чемпионский титул. Он пообщался с работниками и подарил им подарки, одному из которых достались бутсы с надписью «спасибо». Англичанин также провёл беседу с генеральным директором «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке.
Ранее сообщалось, что Беллингем уже согласовал личный контракт с «Реалом» до 2029 года с зарплатой € 20 млн в год.
Английский хавбек провёл в нынешнем сезоне за «Боруссию» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач.
Болельщики дортмундской «Боруссии» перед чемпионским матчем:
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