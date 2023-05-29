Хави высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Все каталонцы любят Месси, он лучший футболист в истории, сценарий таков, что многое зависит от того, что он хочет делать, а дальше мы решим. Возможный переход Месси во многом зависит от него самого», — приводятся слова Хави в «твиттере» Barça Buzz.

Напомним, ранее сообщалось, что может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры аргентинца называли возвращение в «Барселону». Также у него есть предложение от «Аль-Хиляля».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. В 39 сыгранных матчах за парижан во всех турнирах форвард записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач. В составе «ПСЖ» Месси стал чемпионом Франции.

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