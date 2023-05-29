Луис Энрике хочет зарабатывать в «Наполи» € 8 млн в год

Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике хочет получать в «Наполи» не менее € 8 млн в год. Об этом сообщает Il Mattino.

По данным источника, таковы требования 53-летнего испанского специалиста по заработной плате в неаполитанском клубе.

Ранее, напомним, сообщалось, что Луисом Энрике «Наполи» хочет заменить уходящего Лучано Спаллетти. Энрике является фаворитом руководства неаполитанцев на пост главного тренера команды.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов пойти на такие серьёзные траты и сделать исключение для испанского специалиста.

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании после чемпионата мира 2022 года в Катаре. С тех пор испанский специалист находится без работы.