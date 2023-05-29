Тухель высказался об уходе из «Баварии» Кана и Салихамиджича

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал уход из мюнхенского клуба гендиректора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

«Конечно, хотелось бы, чтобы всё улеглось и мы смогли сосредоточиться на футболе. Нам многое ещё предстоит сделать. Мы должны играть быстрее, лучше, быть более стабильными на всех уровнях. Нам нужно снова стать единым целым», — сообщил Тухель в эфире Sky Sport Germany.

Напомним, что об уходе Оливера Кана и Хасана Салихамиджича «Бавария» объявила в день, когда команда Томаса Тухеля выиграла чемпионский титул. По словам Кана, ему даже не позволили отпраздновать это событие вместе с командой.

«Бавария» стала чемпионом Германии после победы над «Кёльном» в матче 34-го тура Бундеслиги. «Боруссия» (Дортмунд) в параллельной встрече сыграла вничью с «Майнцем», что позволило мюнхенцам подняться на первое место.