Тухель высказался об уходе из «Баварии» Кана и Салихамиджича

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал уход из мюнхенского клуба гендиректора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.
«Конечно, хотелось бы, чтобы всё улеглось и мы смогли сосредоточиться на футболе. Нам многое ещё предстоит сделать. Мы должны играть быстрее, лучше, быть более стабильными на всех уровнях. Нам нужно снова стать единым целым», — сообщил Тухель в эфире Sky Sport Germany.
Напомним, что об уходе Оливера Кана и Хасана Салихамиджича «Бавария» объявила в день, когда команда Томаса Тухеля выиграла чемпионский титул. По словам Кана, ему даже не позволили отпраздновать это событие вместе с командой.
«Бавария» стала чемпионом Германии после победы над «Кёльном» в матче 34-го тура Бундеслиги. «Боруссия» (Дортмунд) в параллельной встрече сыграла вничью с «Майнцем», что позволило мюнхенцам подняться на первое место.
- 29 мая 2023
-
12:46
-
12:45
-
12:25
-
12:22
-
12:13
-
12:10
-
11:50
-
11:48
-
11:30
-
11:30
-
11:25
-
11:24
-
11:17
-
11:10
-
11:03
-
11:02
-
10:54
-
10:50
-
10:41
-
10:39
-
10:38
-
10:21
-
10:21
-
10:18
-
10:10
-
10:01
-
09:54
-
09:47
-
09:46
-
09:39
-
09:24
-
09:22
-
09:17
-
09:13
-
09:11