Оливер Кан высказался о своём увольнении из «Баварии»

Оливер Кан высказался о своём увольнении с поста генерального директора «Баварии».
«Мы сядем, когда всё успокоится, и поговорим обо всём в мире. Все, конечно, могут понять, что я разочарован тем, что вчера не был с командой. Я взял на себя эту ответственность, потому что хотел что-то вернуть клубу. После очень успешного времени с Ули Хёнессом и Карлом-Хайнцем Румменигге это была непростая задача. Сейчас клуб находится в переходной фазе, которая всегда трудна и в которой иногда случаются ошибки. Несмотря на то, что текущая ситуация непроста, для меня количество хороших событий с «Баварией» намного перевешивают негативные. Раздражение последних дней этого не изменит», — приводит слова Кана в «твиттере» Bayern & Germany.
Ранее сообщалось, что «Бавария» запретила Оливеру Кану праздновать победу в Бундеслиге вместе с игроками.
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