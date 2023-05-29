Оливер Кан высказался о своём увольнении из «Баварии»

Оливер Кан высказался о своём увольнении с поста генерального директора «Баварии».

«Мы сядем, когда всё успокоится, и поговорим обо всём в мире. Все, конечно, могут понять, что я разочарован тем, что вчера не был с командой. Я взял на себя эту ответственность, потому что хотел что-то вернуть клубу. После очень успешного времени с Ули Хёнессом и Карлом-Хайнцем Румменигге это была непростая задача. Сейчас клуб находится в переходной фазе, которая всегда трудна и в которой иногда случаются ошибки. Несмотря на то, что текущая ситуация непроста, для меня количество хороших событий с «Баварией» намного перевешивают негативные. Раздражение последних дней этого не изменит», — приводит слова Кана в «твиттере» Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что «Бавария» запретила Оливеру Кану праздновать победу в Бундеслиге вместе с игроками.

Футболисты стоимостью от € 100 млн