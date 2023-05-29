Саба Сазонов: если описывать сезон «Динамо» одним словом, я бы выбрал «неоднозначно»
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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов описал сезон бело-голубых словом «неоднозначно». Футболист не стал говорить, что ему поскорее хочется забыть этот год.
«Не хочется ли поскорее забыть этот сезон и приступить к новому? Пока нечего обнулять, потому что у «Динамо» осталась ещё одна игра — с «Оренбургом». А после отдыха и игр сборных команда вновь соберётся и будет думать. Если описывать нынешний сезон «Динамо» одним словом, то я бы выбрал «неоднозначно», — сказал Сазонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Динамо» вылетело из Кубка России, проиграв тольяттинскому «Акрону», и опустилось на седьмое место в РПЛ за тур до конца чемпионата. По ходу сезона бело-голубые уволили главного тренера Славишу Йокановича.
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